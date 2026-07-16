Аграрии Ставрополья получили с начала года 17,3 млрд рублей кредитных средств

По итогам первых шести месяцев 2026 года аграрии Ставропольского края для финансирования сезонных полевых работ привлекли 17,3 млрд руб. кредитных средств. По этому показателю регион занял шестое место среди субъектов России, сообщила пресс-служба банка.

В целом по стране за первое полугодие аграрии получили 470 млрд руб. Кредитный портфель банка за тот же период вырос на 3,7% и составил 2,8 трлн руб. Выделенные средства направляются на поддержку действующих инвестиционных проектов, технологическую модернизацию и развитие экспортно-ориентированных компаний.

Лидером по объему кредитования стала Белгородская область — 69,5 млрд руб. На втором месте расположился Московский регион с показателем 54,2 млрд рублей, на третьем — Краснодарский край с 32,4 млрд руб. Соседняя Ростовская область заняла восьмое место: её аграрии получили 16,1 млрд руб.

Объем кредитов на развитие экспорта российского продовольствия за шесть месяцев 2026 года достиг 458,3 млрд руб. — на 9,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Мария Хоперская