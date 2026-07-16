Депутат Госдумы Грешневиков подал документы в ярославский избирком

Депутат Госдумы Анатолий Грешневиков представил в Избирательную комиссию Ярославской области документы для выдвижения на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Господин Грешневиков, выдвинутый партией «Справедливая Россия» (СР), будет участвовать в выборах по Ростовскому одномандатному избирательному округу №194. Вместе с ним документы подал кандидат СР по Ярославскому одномандатному избирательному округу № 193 Анатолий Каширин, депутат муниципалитета Ярославля.

Ранее председатель СР Сергей Миронов сообщал «Ъ», что на выборах в Ярославской области партия «опиралась и будет продолжать опираться» на депутата всех восьми думских созывов Анатолия Грешневикова.

«Он пользуется беспрецедентным доверием жителей области, что является причиной его побед и его избрания в парламент»,— подчеркнул господин Миронов. Он также выразил уверенность, что господин Грешневиков и его команда «продемонстрируют такой же блестящий результат, как и на всех предыдущих выборах».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэр Ярославля Артем Молчанов, выдвинутый «Единой Россией», тоже подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах депутатов Госдумы по Ростовскому одномандатному избирательному округу № 194.

Алла Чижова