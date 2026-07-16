Имран Айдамиров стал и.о. министра энергетики Ставропольского края

В Ставропольском крае назначили нового исполняющего обязанности министра энергетики, промышленности и связи. Им стал Имран Айдамиров. Губернатор региона Владимир Владимиров подписал соответствующее постановление.

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К работе Имран Айдамиров приступит 20 июля. Он будет оставаться в статусе и.о. до завершения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

До нового назначения господин Айдамиров занимал пост заместителя министра экономического развития Ставропольского края.

Мария Хоперская