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В Кировской области количество коммерческих предприятий сократилось на 4,9%

По итогам первого полугодия количество коммерческих предприятий в Кировской области сократилось на 4,9%. Об этом сообщает ТАСС.

Более существенное сокращение зафиксировано только в Запорожской области, где число компаний уменьшилось на 7,8%. Следом за Кировской областью идут Ивановская область и Чувашия (по 4,4%).

В число регионов с заметным снижением количества коммерческих предприятий также вошла Марий Эл, где показатель составил 3,1%.

Анна Кайдалова