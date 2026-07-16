В Кировской области количество коммерческих предприятий сократилось на 4,9%

По итогам первого полугодия количество коммерческих предприятий в Кировской области сократилось на 4,9%. Об этом сообщает ТАСС.

Более существенное сокращение зафиксировано только в Запорожской области, где число компаний уменьшилось на 7,8%. Следом за Кировской областью идут Ивановская область и Чувашия (по 4,4%).

В число регионов с заметным снижением количества коммерческих предприятий также вошла Марий Эл, где показатель составил 3,1%.

Анна Кайдалова