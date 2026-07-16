На военном мемориале в Курском округе Ставрополья зажгут Вечный огонь

На братской могиле в хуторе Дыдымкин Курского округа Ставрополья, где покоятся 8,5 тыс. воинов, появится Вечный огонь. Мемориал будет газифицирован в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы», сообщает корреспондент Победы26.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для этого предстоит проложить 46 метров подземного газопровода, установить прибор учета газа и газовую горелку. Объем работ гендиректор «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром газораспределение Ставрополь» Олег Маслин обсудил с главой Курского округа Павлом Бабичевым.

По словам господина Бабичева, в округе ежегодно проводятся церемонии подзахоронения солдат, поскольку здесь шли кровопролитные бои. «Из 70 тыс. погибших в Ставропольском крае более 35 тыс. захоронены у нас, на Курской земле. В связи с этим мы ежегодно обновляем, ремонтируем и реконструируем наши памятники», — отметил глава округа.

Мария Хоперская