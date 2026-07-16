В Ярославской области 17 июля состоится «Ночь диспансеризации»

В Ярославской области 17 июля поликлиники будут работать до 24 часов в рамках проекта «Ночь диспансеризации». Об этом сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для прохождения диспансеризации жителям необходимо обратиться в свою поликлинику. Предварительно записываться не нужно. Медосмотр включает измерение давления, уровня холестерина и глюкозы в крови, ЭКГ, флюорографию и другие процедуры.

Проект запустили в регионе 12 декабря 2025 года. Теперь «Ночь диспансеризации» проходит ежемесячно.

Алла Чижова