293 стартапа из Татарстана выиграли гранты по 1 млн рублей

Победителями седьмой очереди конкурса «Студенческий стартап» стали 293 студенческих стартапа из Татарстана. Каждый из них получит грант в размере 1 млн руб. на реализацию проекта, сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 352 стартапа из Татарстана выиграли гранты по 1 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ 352 стартапа из Татарстана выиграли гранты по 1 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Каждый четвертый проект-победитель связан со сферой информационных технологий: поддержку получат 68 ИТ-проектов из Татарстана.

Среди разработок, получивших гранты, — ИИ-система для выявления мошенничества в сообщениях, платформа для создания автономных ИИ-агентов, система предиктивной диагностики тепловых пунктов и цифровая платформа для агропредприятий.

Анна Кайдалова