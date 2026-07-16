Жительницу Сыктывкара будут судить по делу об истязании дочери и склонении ее к суициду

В Сыктывкаре завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней местной жительницы, обвиняемой в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, истязании, незаконном лишении свободы и склонении дочери к совершению самоубийства. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Коми.

По версии следствия, в течение длительного времени женщина ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, систематически избивала несовершеннолетнюю дочь, причиняя ей физические и психические страдания, ограничивала свободу ее передвижения и склоняла к самоубийству.

Как отмечают в СК, из-за противоправных действий матери девочка-подросток ушла из дома и по собственному заявлению была помещена в социально-реабилитационное учреждение.

Обвиняемая находится под стражей. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Карина Дроздецкая