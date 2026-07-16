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Мэрия Новороссийска опровергла информацию о взломе канала в МАХ

Администрация Новороссийска уточнила информацию о прекращении работы официального канала в мессенджере МАХ. В пресс-службе сообщили, что ранее распространенные сведения о его взломе не соответствуют действительности.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как пояснили в администрации, после дополнительной проверки выяснилось, что в пресс-службе произошла временная дискоммуникация, из-за которой была неверно интерпретирована ситуация с каналом. Власти принесли извинения за распространение недостоверной информации.

По уточненным данным, официальный канал не подвергался хакерской атаке. Его удалил по неосторожности один из модераторов.

В администрации также сообщили, что предыдущий канал имел статус приватного. После его удаления власти запустили новый публичный информационный канал в мессенджере МАХ. Именно на нем теперь будут публиковать все официальные сообщения администрации города.

Обновленную информацию о новом канале разместили во всех верифицированных аккаунтах администрации Новороссийска в социальных сетях.

Мария Удовик

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