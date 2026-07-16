Бывшего инспектора минстроя Ставрополья осудили на восемь лет за взятки от застройщиков

Ессентукский городской суд вынес обвинительный приговор старшему инспектору государственного строительного надзора Минстроя Ставропольского края. Фигуранта признали виновной в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба краевого УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным спецслужбы, с апреля 2024 по май 2025 года инспектор получала взятки от застройщиков за то, что не привлекала их к ответственности при выявлении нарушений в ходе строительства многоквартирных домов и отступлений от проектной документации. Общая сумма полученных взяток составила 580 тыс. руб.

Осужденной назначено наказание в виде восьми лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 1 млн руб.

Мария Хоперская