Работникам Мурманского океанариума выплатили 3 млн рублей долгов по зарплате

Сотрудникам ООО «Арктиксервис — Мурманский океанариум» выплатили около 3 млн рублей задолженности по заработной плате. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Долги погасили перед семью работниками предприятия. По словам омбудсмена, более 1,5 млн рублей удалось взыскать через комиссию по трудовым спорам.

Кроме того, прокуратура объявила работодателю пять предостережений, возбудила два административных производства и добилась привлечения виновного должностного лица к административной ответственности в виде штрафа. В интересах сотрудников также поданы иски в суд о взыскании оставшейся части задолженности по зарплате и компенсации морального вреда.

По информации Государственной инспекции труда Мурманской области, на 7 июля невыплаченной оставалась задолженность в размере 286 тыс. рублей.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что власти Мурманской области планируют открыть сбор пожертвований для местного океанариума, прокуратура держит ситуацию на контроле.

Матвей Николаев