АвтоВАЗ повысил тягу и мощность двигателей

АвтоВАЗ представил двигатели нового поколения объемом 1,6 и 1,8 литра, разработанные в рамках проекта Lada Azimut. Моторы получили прирост мощности и крутящего момента — инженеры сфокусировались на улучшении характеристик на низких и средних оборотах, что особенно актуально для городской эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В ходе модернизации в конструкцию внесли ряд существенных изменений: установлена новая головка блока цилиндров, обновлены впускная система и шатунно-поршневая группа, добавлены форсунки охлаждения поршней, модернизирована топливная аппаратура и применен более производительный масляный насос. При этом значительная часть технических решений унифицирована для обоих агрегатов — это позволит упростить производство и снизить издержки на обслуживание.

Для водителя обновленные моторы означают более уверенный разгон и удобное управление тягой в плотном городском потоке: необходимость поддерживать высокие обороты снижена. При этом сохранены надежная конструкция, простота обслуживания и компоновка, исключающая серьезные повреждения при обрыве ремня ГРМ.

Первыми новые силовые агрегаты получат автомобили семейства Lada Azimut. В дальнейшем их планируют устанавливать на модели Lada Iskra и Lada Vesta.

Георгий Портнов