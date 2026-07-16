В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В Новороссийске с 14:00 16 июля до 17:00 20 июля 2026 года будет действовать режим «Повышенная готовность». Такое решение приняли в связи с прогнозом комплекса неблагоприятных метеорологических явлений.

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Согласно постановлению администрации города №3962 от 16 июля 2026 года, на территории муниципального образования установлен муниципальный уровень реагирования для органов управления и сил Новороссийского городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По прогнозу синоптиков, в этот период в городе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

На время действия режима повышенной готовности городские службы перевели в режим повышенной готовности к оперативному реагированию на возможные последствия непогоды. При необходимости специалисты будут принимать и отрабатывать обращения жителей.

В ликвидации возможных последствий неблагоприятных погодных явлений задействуют сотрудников городской Службы спасения, коммунальных и дорожных служб, отдела гражданской защиты, управления ГО и ЧС, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город — ЕДДС», подразделений пожарной охраны, Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, УМВД России по Новороссийску, ресурсоснабжающих организаций, городской больницы №1, а также сотрудников администраций внутригородских районов.

Режим повышенной готовности будет действовать до 17:00 20 июля. В этот период все задействованные службы должны обеспечить постоянную готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с ухудшением погодных условий.

Мария Удовик