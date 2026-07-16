В акватории порта Новороссийска проведут учения со стрельбами

16 июля с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта Новороссийск пройдут учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Во время тренировки военные отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В ходе учений запланировано выполнение практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные сообщения средств массовой информации, телевидения и радио.

На время проведения учений в акватории морского порта введут ограничения для судоходства и проведения работ на воде. В период стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, не подлежащих государственной регистрации, прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств, гидроциклов, виндсерфингов, сап-досок и их аналогов.

Кроме того, на время проведения учений запрещаются любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе выполняемые с берега.

Ограничения будут действовать с 21:00 до 23:00 16 июля и связаны с проведением практических мероприятий по обеспечению безопасности в акватории морского порта Новороссийск.

За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 375 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Краснодарским краем, Республикой Крым и другими регионами. Атаки отражались с 21:00 15 июля до 08:00 16 июля над территориями 15 областей, Московского региона, двух краев, Крыма, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей, сообщило Минобороны РФ.

Мария Удовик