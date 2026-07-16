Татарстан занял третье место среди российских регионов, наиболее активно использующих беспилотные авиационные системы в посевной кампании этого года. Об этом сообщила пресс-служба Россельхозбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в число лидеров по использованию агродронов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Татарстан вошел в число лидеров по использованию агродронов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В число лидеров по применению беспилотников также вошли Самарская область и Приморский край.

По оценке Россельхозбанка, использование агродронов позволяет сократить затраты на мониторинг полей до 40%, а применение наземных беспилотных систем — повысить производительность уборки урожая до 20%.

Анна Кайдалова