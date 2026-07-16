В Краснодаре около 100 корпоративных волонтеров вышли на уборку Ботанического сада

Около 100 корпоративных волонтеров приняли участие в экологической акции, которая прошла 15 июля в Ботаническом саду имени И. С. Косенко Кубанского государственного аграрного университета. За несколько часов участники собрали и вывезли более 120 кубометров растительных остатков, отремонтировали садовые скамейки и очистили территорию от бытового мусора.

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Акция была приурочена ко Дню корпоративного волонтера и стала частью всероссийской кампании Национального совета по корпоративному волонтерству. Организаторами мероприятия выступили Южный совет по корпоративному волонтерству совместно с Добро.рф, Кубанским государственным аграрным университетом, Общественной палатой Краснодарского края и Краснодарским региональным отделением РСПП.

В акции приняли участие сотрудники около 20 компаний и организаций Южного федерального округа.

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В мероприятии принял участие председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев.

«Субботники давно стали не только общественной, но и корпоративной традицией. Если мы хотим, чтобы участие в добровольческих проектах становилось нормой, важно создавать для этого условия и поддерживать такие инициативы», — сказал Артем Метелев.

По словам председателя Южного совета по корпоративному волонтерству Алисы Андреевой, экологическая акция в Ботаническом саду проводилась впервые.

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«Отрадно видеть, что корпоративное добровольчество в регионе становится частью бизнес-стратегий компаний и формирует настоящие сообщества единомышленников. Корпоративное волонтерство создает позитивные изменения и для сотрудников, и для компаний, и для общества, и для государства», — отметила Алиса Андреева.

Ботанический сад имени И. С. Косенко, расположенный на территории Кубанского государственного аграрного университета, является особо охраняемой природной территорией регионального значения и используется как научная, образовательная и рекреационная площадка.