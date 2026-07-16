В Удмуртии средний размер потребкредита в июне вырос до 185 тысяч рублей

Средний размер выдаваемых потребкредитов в Удмуртии в июне увеличился на 7%, по сравнению с прошлым месяцем, составив 185 тыс. руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В рейтинге 30 городов России по динамике среднего размера выданных кредитов республика занимает 11-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В целом по стране в июне показатель достиг 187,7 тыс. руб., увеличившись на 7,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост год к году составил 5,4% (в июне 2025 года - 178,1 тыс. руб.).

«В последние 10 месяцев средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 150 – 190 тыс. руб.. При этом и аппетит к риску у банков, и спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне. Поэтому банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В остальных регионах наиболее заметная динамика была зафиксирована в Татарстане — 221,5 тыс. руб. (+13,8%), Московской — 253,9 тыс. руб. (+12,1%) и Свердловской — 178,8 тыс. руб. (+10,7%) областях.

Напомним, количество выданных потребкредитов в Удмуртии сократилось на 6,2%. Всего в июне выдали 37,6 тыс. кредитов в этом сегменте.