В Петербурге с 18 июля ограничат движение в четырех районах

С 18 июля в Петербурге введут новые ограничения и перекрытия движения транспорта в Калининском, Василеостровском, Невском и Приморском районах. Об этом сообщили в государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничения будут действовать в Калининском, Василеостровском, Невском и Приморском районах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Ограничения будут действовать в Калининском, Василеостровском, Невском и Приморском районах

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Калининском районе 18–19 июля полностью закроют движение по Светлановскому проспекту от Тихорецкого проспекта до улицы Академика Байкова, включая перекрестки. Кроме того, до 22 июля будут действовать ограничения на участке Светлановского проспекта от улицы Академика Байкова до Суздальского проспекта.

В Василеостровском районе с 18 июля 2026 года по 30 апреля 2029 года ограничат движение по Биржевой линии от Биржевого переулка до площади Академика Сахарова.

В Невском районе с 18 по 30 июля движение ограничат на перекрестке проспекта Солидарности и улицы Подвойского из-за модернизации светофора.

В Приморском районе ограничения вводятся с 18 июля 2026 года по 17 июля 2027 года на Школьной улице от Шишмаревского переулка до улицы Оскаленко, а также на Полевой Сабировской улице у Рубежной улицы. Они связаны со строительством инженерных сетей.

В ГАТИ рекомендовали водителям заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений.

Карина Дроздецкая