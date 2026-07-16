Более 1200 танцоров станут участниками хореографического проекта PROТАНЦЫ на «Роза Хутор»

Крупнейший танцевальный лагерь страны — PROТАНЦЫ — пройдёт на курорте с 17 по 26 июля. Масштабный образовательный проект стал традиционным для «Роза Хутор» и в этом году отмечает 10-летие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Роза Хутор Фото: пресс-служба Роза Хутор

В многофункциональном концертном зале «Роза Холл» соберутся более 1200 танцоров из разных регионов России — от начинающих участников до профессиональных артистов. За 10 дней для них пройдет 150 интенсивных мастер-классов по направлениям хип-хоп, дэнсхолл, хаус, контемпорари, джаз-фанк, вог, heels, другим современным танцевальным стилям.

Мастерством поделятся хореографы мирового уровня из Анголы, Испании, Польши, России, Франции, Южной Кореи. В числе главных наставников — известный российский хореограф и танцовщик Мигель, который проведет серию эксклюзивных занятий. Ключевыми событиями большого танцевального проекта на «Роза Хутор» станут открытые баттлы 24 июля и чемпионат 25 июля. Участие в них смогут принять не только гости лагеря, но и все желающие.

«Главное, что привлекает на «Роза Хутор» — сочетание профессиональной программы и возможностей для отдыха. Пока танцоры участвуют в мастер-классах и соревнованиях, их родители и сопровождающие могут познакомиться с курортом, прогуляться по горным маршрутам, провести время на природе. Именно поэтому мы уже 10 лет подряд проводим PROТАНЦЫ именно на «Роза Хутор»,— отмечают организаторы лагеря.

Танцевальный лагерь PROТАНЦЫ станет одним из крупных событий летнего сезона на «Роза Хутор». В июне курорт уже в седьмой раз принял крупнейший в стране форум недвижимости «Движение». Для пяти тысяч участников были задействованы несколько площадок, построен отдельный двухэтажный павильон для выставочной зоны ЭКСПО.

Летом на «Роза Хутор» проходит серия культурных и гастрономических событий. До 31 августа на горном курорте продолжается Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор», участниками которого стали творческие коллективы из России, Казахстана и Индии. В августе состоится традиционный гастрономический фестиваль.

Ежегодно «Роза Хутор» принимает более 600 корпоративных мероприятий. Их количество увеличивается примерно на 15% в год, при этом более трети компаний возвращаются на курорт для проведения новых событий.

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ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"»

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