В подтопленных районах Верхнего Уфалея отключили электричество

В Верхнем Уфалее энергетики «Россети Урал» отключили электричество в подтопленных районах. По данным администрации город, подачу электроснабжения ограничили по двумя линиям электропередачи 6 кВ. Районы, которые остались без света, при этом не уточняются.

Электричество вернут после того, как снизится уровень воды.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Верхнем Уфалее зафиксировано максимальное количество выпавших осадков — 51 мм, что составляет 50,3% от месячной нормы. По данным правительства Челябинской области, в городе затопило 14 приусадебных участков. Эвакуировано 42 человека. Затопленный участок автодороги в поселке Силач в Верхнем Уфалее временно закрыли для движения транспорта.