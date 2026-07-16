Более 80 посетителей кафе в Пятигорске отравились паназиатской едой

Прокуратура Пятигорска подала в суд иски о взыскании компенсации морального вреда в пользу посетителей кафе паназиатской кухни «Мао Бао», пострадавших от массового отравления. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В конце мая в результате оказания услуг питания ненадлежащего качества и нарушения санитарных норм пострадали более 80 жителей и гостей курорта. 30 мая девять посетителей кафе были госпитализированы с кишечной инфекцией, заведение закрыли. Ко 2 июня число отравившихся возросло до 70, из них 59 человек проходили стационарное лечение.

Проверка выявила в заведении нарушения санитарно-эпидемиологических норм: отсутствие документов и маркировки, нарушение технологических процессов, проблемы с дезинфекцией и гигиеной, отсутствие медосмотра персонала, ежедневных проверок температурного режима и замены фритюрных жиров.

По решению Пятигорского городского суда в начале июня работу кафе приостановили на 80 суток. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

Прокуратура намерена проконтролировать рассмотрение исков и восстановление прав пострадавших.

Мария Хоперская