Восемь жителей Ставрополья скрыли вербовку в террористическую организацию

Прокуратура Андроповского района утвердила обвинительные заключения по уголовным делам восьми местных жителей, семеро из которых несовершеннолетние. Им предъявлены обвинения по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении), сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с февраля по май 2025 года несовершеннолетний житель села Красноярского организовал продолжение деятельности запрещённой в России террористической организации. Он призывал местных жителей, преимущественно подростков, вступать в незаконную группировку и действовать в её интересах в ущерб безопасности Российской Федерации. Часть его окружения откликнулась на эту пропаганду и присягнула на верность террористической организации.

Восьми обвиняемым было достоверно известно, что вербовщик сам являлся участником запрещённого сообщества, однако никто из них не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Все восемь уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура обеспечивает поддержание государственного обвинения.

Мария Хоперская