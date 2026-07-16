В Дагестане начали авиаобработку угодий от саранчи

В Дагестане приступили к авиационной обработке сельскохозяйственных угодий против саранчовых вредителей. По данным Россельхозцентра республики, обследования охватили 251,4 тысячи гектаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Россельхознадзор Дагестана Фото: Россельхознадзор Дагестана

Заселение стадными личинками зафиксировано на 65,87 тысячи гектаров. Средняя плотность вредителя составила 12 особей на квадратный метр. Наиболее сложная ситуация — в Кизлярском районе, где на участке площадью 300 гектаров максимальная численность достигла 150 экземпляров на квадратный метр.

Истребительные мероприятия проведены на 44,197 тысячи гектаров: против личинок обработано 34,646 тысячи гектаров, против взрослых особей — 9,551 тысячи гектаров. Основной объём работ выполнен наземной техникой, авиация задействована на 4,05 тысячи гектаров.

Мария Хоперская