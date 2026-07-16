Отели Ставрополя отмечают рост числа коротких деловых поездок

Гостиницы Ставрополя фиксируют изменение структуры спроса на размещение. При сохранении загрузки на уровне прошлого года гости стали бронировать номера заранее, а продолжительность поездок сокращается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото пресс-служба «Континент» Фото: фото пресс-служба «Континент»

По словам представителя гостиницы «Континент», если ранее номера чаще бронировали за три–четыре недели до заезда, то теперь глубина бронирования увеличилась до одного–полутора месяцев. Основной спрос по-прежнему приходится на июль и август, однако в этом году заметный рост числа гостей наблюдался уже в июне, что в гостинице связывают с проведением международных конференций, городских фестивалей и крупных концертных мероприятий.

Еще одной тенденцией стало увеличение числа краткосрочных поездок. Если раньше основную часть гостей составляли туристы, останавливавшиеся на три–пять суток, то сейчас все чаще бронируют номера на одну–две ночи, преимущественно в будние дни. По оценке гостиницы, растет и доля деловых поездок. Изменения происходят на фоне развития гостиничной инфраструктуры региона.

По данным министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, в 2026 году в регионе планируется открыть 32 новых объекта размещения почти на 9 тыс. мест. Кроме того, в январе–мае 2026 года в официальный реестр были включены 99 ранее не классифицированных средств размещения. По состоянию на 1 июня в Ставропольском крае насчитывалось 758 классифицированных объектов, в том числе 463 гостиницы, 142 гостевых дома, 102 санатория и 39 баз отдыха и кемпингов.

В гостинице «Континент» также отмечают изменение запросов гостей. Наиболее востребованными остаются стабильный доступ в интернет, различные форматы питания, а также комплексные предложения, сочетающие размещение с экскурсионными и оздоровительными программами. По мнению представителей гостиницы, до конца года спрос на размещение будет во многом зависеть от деловой активности, проведения крупных мероприятий и развития внутреннего туризма