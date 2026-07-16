В каскаде прудов Альметьевска выявили снижение содержания кислорода

В каскаде прудов Альметьевска специалисты выявили снижение содержания кислорода и превышение уровня органических веществ. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

По словам руководителя исполкома города Ильнура Фасхутдинова, причиной таких изменений могут быть высокая температура воздуха и слабый водообмен, которые ежегодно влияют на состояние подобных водоемов.

Повторная проверка, проведенная 13 июля, показала, что уровень кислорода начал повышаться, однако остается на низких отметках. Несанкционированных сбросов в водоем специалисты не обнаружили.

В городе продолжаются работы по очистке акватории и береговой линии.

Анна Кайдалова