В Татарстане в течение суток 17 июля и ночью 18 июля прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 17 июля ожидаются сильные дожди и ветер до 20 м/с

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане 17 июля ожидаются сильные дожди и ветер до 20 м/с

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Из-за прохождения активного циклона ожидаются сильные дожди и ливни, местами грозы, усиление ветра с порывами до 15–20 м/с и град.

По прогнозам, количество осадков на большей части территории республики может составить от 20 до 60 мм, что соответствует 30–100% месячной нормы. Наибольшее количество осадков ожидается в южных районах Татарстана.

Анна Кайдалова