В Татарстане 17 июля ожидаются сильные дожди и ветер до 20 м/с
В Татарстане в течение суток 17 июля и ночью 18 июля прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
В Татарстане 17 июля ожидаются сильные дожди и ветер до 20 м/с
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Из-за прохождения активного циклона ожидаются сильные дожди и ливни, местами грозы, усиление ветра с порывами до 15–20 м/с и град.
По прогнозам, количество осадков на большей части территории республики может составить от 20 до 60 мм, что соответствует 30–100% месячной нормы. Наибольшее количество осадков ожидается в южных районах Татарстана.