Татарстан стал лидером Приволжского федерального округа по объему выдачи кредитов для предприятий малого агробизнеса. С начала года предприятия республики получили 989 млн руб., сообщила пресс-служба Россельхозбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан стал лидером ПФО по выдаче кредитов микропредприятиям АПК

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Татарстан стал лидером ПФО по выдаче кредитов микропредприятиям АПК

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В сегменте малых форм хозяйствования Татарстан занял третье место по объему финансирования. За пять месяцев им выдали 1,2 млрд руб.

На 1 июня кредитный портфель микропредприятий АПК Приволжья составил 16 млрд руб., а малых форм хозяйствования — 32 млрд руб.

Анна Кайдалова