В Ставрополе приставы взыскали 11,5 млн рублей с осуждннных за незаконный вывод наличных

Судебные приставы Ставрополя полностью взыскали 11,5 млн руб. с шести местных жителей, осужденных за экономическое преступление. По данным УФССП по региону, фигуранты дела незаконно выводили наличные через подставные организации.

После того как осужденные отказались возмещать ущерб государству добровольно, приставы перешли к принудительным мерам: через суд добились разрешения арестовать и реализовать долю уставного капитала в действующей компании, принадлежащую одному из неплательщиков.

Угроза потери бизнеса побудила должников оперативно погасить всю сумму задолженности в полном объёме.

Мария Хоперская