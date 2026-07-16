Суд отказал кипрской компании во взыскании $169 тысяч с ростовского «Рандара»

Арбитражный суд апелляционной инстанции подтвердил отказ во взыскании с ростовского ООО «Рандар» задолженности в размере 106 037 долларов и пени на сумму 63 193 доллара в пользу кипрской RSTRANS MARITIME LTD. Компания добивалась оплаты услуг по договору предоставления контейнеров RT-P623 от января 2023 года. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Спор возник вокруг поставок порожних контейнеров из портов Вьетнама, Саудовской Аравии и ОАЭ в Новороссийск. Истец настаивал на том, что предоставил оборудование по заявкам «Рандара», однако получил оплату лишь частично. В первой инстанции ответчик предъявил встречный иск о признании договора незаключённым — в связи с использованием факсимиле подписи со стороны истца, — но впоследствии от этих требований отказался.

Апелляционная коллегия признала позицию кипрской стороны несостоятельной по нескольким основаниям. Суд указал, что по статье 606 ГК РФ договор аренды предполагает фактическую передачу имущества, тогда как истец не представил подписанных актов приёма-передачи или иных документов, подтверждающих выдачу конкретных контейнеров ответчику. Коносаменты морской линии COSCO Shipping Corporation Limited фиксируют спорные контейнеры со статусом SOC (Shipper Owned Container — собственность отправителя). При этом получателем по релизам терминала выступала аффилированная с истцом структура RAILSHIP GLOBAL LLP, а сам «Рандар» оказывал экспедиционные услуги третьим лицам, которые самостоятельно получали грузы.

Суд также констатировал, что RSTRANS MARITIME LTD не подтвердила законного владения спорным оборудованием — ни на правах собственности, ни на правах аренды у третьих лиц, в частности у упомянутой ТЭК «Посейдон», — что исключает саму возможность физической выдачи контейнеров «Рандару». Доводы истца о предполагаемой поддельности SWIFT-сообщения оппонента коллегия отклонила: вариации в написании SWIFT-кода, включая наличие знаков XX, признаны допустимыми техническими особенностями банковской системы ОАЭ и не влияют на подлинность транзакции.

В итоге апелляционный суд оставил решение без изменения, жалобу кипрской компании — без удовлетворения, а расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение жалобы отнёс на заявителя.

Тат Гаспарян