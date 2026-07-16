В Ульяновской области изъяли партию нелегальных вейпов на 30 млн рублей

В Ульяновской области правоохранители пресекли сбыт крупной партии нелегальных вейпов и никотинсодержащих жидкостей. Сотрудники УЭБиПК УМВД России по региону при содействии Росгвардии задержали двух подозреваемых в хранении и реализации немаркированной продукции в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видео, опубликованного пресс-службой УМВД по Чебоксарам Фото: Скриншот видео, опубликованного пресс-службой УМВД по Чебоксарам

По данным полиции, схему организовал местный житель: он завез в регион крупную партию нелегальных устройств и жидкостей, а сбыт наладил через сеть из шести собственных магазинов. Для координации работы торговых точек мужчина привлек сообщницу — она выполняла функции управляющей; к реализации товара также были причастны наемные продавцы.

При осмотре магазинов и склада полицейские изъяли свыше 3 тыс. вейпов и более 10 тыс. единиц жидкостей для них — вся продукция не имела обязательной маркировки. Экспертиза показала критическое превышение допустимого уровня никотина в товарах. Рыночная стоимость изъятой партии превышает 30 млн рублей. Кроме того, изъяты кассовые ленты и документы, подтверждающие незаконную реализацию продукции.

Следственные органы возбудили уголовные дела по ст. 171.1 и 238 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Георгий Портнов