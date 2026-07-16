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Суд прекратил дело по жалобе совладельца Камского завода полимерных материалов

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по апелляционной жалобе Игоря Иванова, который просил отменить арест своей доли в ООО «Камский завод полимерных материалов». Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Ранее Арбитражный суд Татарстана наложил арест на 13,9% доли господина Иванова в компании после иска о взыскании 123 млн руб. убытков.

Господин Иванов попытался обжаловать это решение, но позже отказался от своей жалобы, и апелляционный суд прекратил ее рассмотрение.

ООО «КЗПМ» зарегистрировано в Нижнекамске. Компания работает в сфере производства пластмассовых изделий, включая плиты, трубы и профили.

Анна Кайдалова