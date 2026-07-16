На Ставрополье ввели штрафы за нарушения правил использования СИМ

В Ставропольском крае приняли закон, устанавливающий административную ответственность за нарушение требований к размещению и использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ). Документ также ужесточает санкции за нарушения при пользовании платными парковками, сообщает пресс-служба Думы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно законодательным изменениям, за несоблюдение требований к размещению и использованию СИМ на территориях общего пользования гражданам грозит штраф от 3 до 4 тыс. руб., юридическим лицам — от 20 до 30 тыс. руб. При повторном нарушении штраф для граждан составит от 4 до 5 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.

В части платных парковок закон вводит временные ограничения бесплатного пользования стоянками, расположенными на землях в государственной или муниципальной собственности. Кроме того, увеличен штраф за неоплату парковки и повторное совершение этого нарушения.

Константин Соловьев