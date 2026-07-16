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В Ярославле откроется библиотека-вокзал

В Ярославле помещения библиотеки на Суздальском шоссе будут оформлены в железнодорожной тематике. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Библиотека-филиал №1 закрыта на ремонт с 30 марта 2026 года. В этом году ее планируют открыть. Планируется, что читателей будет встречать фойе «Вокзал», а книги они смогут выбирать на «платформах» для разных возрастов. Также в библиотеке появятся уютные зоны для чтения, семейный зал с детским уголком, выставочное арт-пространство, музейные экспозиции и современный конференц-зал.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Согласно данным портала госзакупок, контракт на текущий ремонт внутренних помещений библиотеки-филиала № 1 заключен с ярославским ООО «СК Пирамида». Его цена составляет 4 млн руб., а срок исполнения — 7 октября 2026 года.

Алла Чижова

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