В Самаре суд вынес приговор машинисту башенного крана по делу о гибели стропальщика на стройке

В Самаре суд признал виновным машиниста башенного крана по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, в марте прошлого года во время строительства жилого дома осужденный «допустил нарушение правил безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ в части запрета перемещения груза при нахождении людей в зоне их проведения». В результате металлическая опалубка упала на стропальщика, находящегося в зоне складирования груза. От полученных повреждений рабочий скончался на месте происшествия.

Суд назначил наказание в виде принудительных работ на два года с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с организацией и производством строительно-монтажных работ, на один год.

Руфия Кутляева