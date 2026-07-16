В Самаре суд вынес приговор машинисту башенного крана по делу о гибели стропальщика на стройке
В Самаре суд признал виновным машиниста башенного крана по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Как установил суд, в марте прошлого года во время строительства жилого дома осужденный «допустил нарушение правил безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ в части запрета перемещения груза при нахождении людей в зоне их проведения». В результате металлическая опалубка упала на стропальщика, находящегося в зоне складирования груза. От полученных повреждений рабочий скончался на месте происшествия.
Суд назначил наказание в виде принудительных работ на два года с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с организацией и производством строительно-монтажных работ, на один год.