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Жителя Ставропольского края подозревают в участии в террористической организации

Сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю задержали местного жителя по подозрению в участии в террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

По данным следствия, в феврале 2025 года мужчина добровольно вступил через мессенджер в запрещенную структуру с целью совершения преступлений от ее имени.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье об участии в террористической организации. Подозреваемый взят под стражу, следователи формируют доказательственную базу.

Мария Хоперская

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