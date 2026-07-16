Жителя Ставропольского края подозревают в участии в террористической организации

Сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю задержали местного жителя по подозрению в участии в террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

По данным следствия, в феврале 2025 года мужчина добровольно вступил через мессенджер в запрещенную структуру с целью совершения преступлений от ее имени.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье об участии в террористической организации. Подозреваемый взят под стражу, следователи формируют доказательственную базу.

Мария Хоперская