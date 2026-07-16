В КБР начали уборку озимой пшеницы на 44,6 тысячи га

В Кабардино-Балкарии вслед за ячменем и рапсом приступили к уборке озимой пшеницы, которая занимает 44,6 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По оперативной информации, с площади 3,5 тыс. га намолочено 15 тыс. т зерна пшеницы. Отмечается, что уборка озимого ячменя уже прошла половину запланированного объема, урожай собран с 65% посевной площади.

Из масличных культур аграрии собирают урожай озимого рапса, который посеяли на площади 6,5 тыс. га. Сейчас культура обмолочена с 3,2 тыс. га.

Константин Соловьев