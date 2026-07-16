В Татарстане планируют закупить лошадей новоалтайской породы

В Татарстане рассматривают возможность закупки лошадей новоалтайской породы в рамках программы развития коневодства на 2027–2031 годы. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

В республике планируется увеличить поголовье лошадей, нарастить производство конины и улучшить селекционные качества татарской породы. В Татарстане заинтересованы как в приобретении племенных животных, так и в сотрудничестве по совершенствованию породных качеств.

Представители племенного хозяйства «Новоталицкое» представили характеристики новоалтайской породы, отметив ее приспособленность к круглогодичному пастбищному содержанию, выносливость и высокий убойный выход.

Анна Кайдалова