Над Ярославской областью сбили 54 беспилотника

Утром 16 июля над территорией Ярославской области были сбиты 54 беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Атака врага отбита. Во время массового налета БПЛА сегодня утром над нашим регионом сбиты все 54 беспилотника. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали»,— написал губернатор.

Он добавил, что пострадавшие после обследования были направлены на амбулаторное лечение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Режим беспилотной опасности в регионе действовал около шести часов. Все это время был закрыт ярославский аэропорт и выезд из Ярославля в сторону Москвы. Сейчас все эти ограничения сняты, беспилотная опасность отменена. При этом на территории региона могут быть фрагменты БПЛА. При их обнаружении нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

Алла Чижова