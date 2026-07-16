Школьные лагеря Новороссийска приняли более 7 тысяч детей

В Новороссийске завершили работу летние школьные лагеря, в них провели первую половину лета 7380 детей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Кравченко Фото: Андрей Кравченко

Для детей в первой половине лета работали 74 лагеря Новороссийска: от трудовых и оздоровительных до профильных и тематических смен. По словам главы города-героя, особое внимание уделялось палаточным лагерям, в этом году их количество увеличилось с пяти до семи.

На базе школ № 25, 27 и 31 было проведено семь семидневных смен. В программе были игры на свежем воздухе, соревнования, конкурсы, викторины, мастер-классы, кружки по интересам, экскурсии, трудовые занятия и игры.

Андрей Кравченко подчеркнул, что школьники не только весело провели время, но и смогли приобрести новые навыки и найти друзей.

Алина Зорина