В Ярославле отменили рейсы межмуниципальных автобусов из-за перекрытия М-8

Межмуниципальные автобусы, маршруты которых пролегают по перекрытому участку федеральной трассы М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы, временно не выполняют рейсы. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, они находятся на территории автовокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Кроме того, из-за перекрытия изменены городские маршруты автобусов. Так, автобусы, следующие по улице Гагарина, Московскому проспекту, Суздальскому шоссе, улице Пожарского, проспекту Фрунзе, временно едут только до Богоявленской площади, до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.

Автобусы, которые сейчас находятся на Московском проспекте, разворачиваются через площадь Подвойского, Силикатное шоссе, улицу Гоголя, улицу Гагарина и двигаются в обратном направлении.

«После снятия перекрытия Московского проспекта общественный транспорт вернется на свои маршруты»,— написал Михаил Евраев.

С раннего утра 16 июля в Ярославской области действует режим беспилотной опасности. Регион подвергся массовой атаке беспилотников. Один человек погиб, еще четверо пострадали.

Алла Чижова