Эксперт рассказал, зачем бизнес вкладывает миллиарды в гоночные команды

Глобальный рынок спонсорства в автоспорте оценивается в $5,1 млрд и, по прогнозам аналитиков, вырастет до $12 млрд к 2035 году. Компании по всему миру платят за участие в гонках не ради размещения логотипа на капоте, а для решения совершенно других задач, объясняет основатель гоночной команды Fire & Smoke Артемий Мельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс службой Фото: предоставлено пресс службой

«Многие до сих пор считают, что бизнес покупает место на капоте: заплатил — повесил логотип — собрал просмотры. Если бы все работало так, никто не платил бы за это столько, сколько платят сейчас»,— говорит Артемий Мельников.

По его словам, за эти деньги приобретается не наклейка, а комплекс возможностей: от прямого доступа к многомиллионной аудитории до закрытого B2B-клуба и инженерного полигона для тестирования передовых технологий.

Аудитория топовых гоночных серий сопоставима с населением крупных стран. Глобальная фан-база «Формулы-1» в 2025 году достигла 827 млн человек, у MotoGP — 632 млн при 3,6 млн зрителей на трибунах за сезон.

При этом аудитория «королевских гонок» заметно молодеет и феминизируется: 43% болельщиков младше 35 лет, а доля женщин выросла до 42% против 37% в 2018 году. Для брендов, которые годами не могли «достучаться» до молодой аудитории через классическую рекламу, это редкий канал, где зритель сам эмоционально вовлечен в происходящее.

Настоящая причина многих спонсорских сделок остается за кадром трансляции. Автопроизводители возвращаются в гонки на выносливость не ради логотипа: 24-часовая гонка — это краш-тест гибридов, тормозов, аэродинамики и смазочных материалов в режиме, который невозможно воспроизвести ни в одной лаборатории.

Тот же мотив у технологических спонсоров «Формулы-1». Oracle предоставил Red Bull облачную инфраструктуру для гоночной стратегии и получил витрину, где его технологии работают в условиях, где исход чемпионата решают миллисекунды. McLaren работает с Google, Mercedes — с CrowdStrike.

Второй невидимый слой — нетворкинг. Паддок гонки — это закрытый клуб, куда крупный бизнес привозит ключевых клиентов и партнеров. Сделки, требующие месяцев переговоров, иногда закрываются в хоспиталити-зоне за один уик-энд.

Не случайно в гонки пришли и люксовые игроки, которым массовый охват вторичен. В 2025-м стартовал десятилетний контракт «Формулы-1» с группой LVMH. Им нужна не аудитория — им нужна ассоциация с премиальностью и инженерной точностью.

Гоночное спонсорство легко превратить в дорогую благотворительность, предупреждает эксперт. Возврат появляется только тогда, когда спонсорство связано с кампаниями, ритейлом, контентом, хоспиталити и работой с данными болельщиков. Логотип без всего этого — та самая наклейка, которую зритель не запомнит.

Второй риск — несовпадение бренда и площадки. Энергетик Red Bull, превративший команду в продолжение своего бренда, и техкомпания, показывающая свои вычисления в деле, считываются мгновенно. Случайный бренд на случайной машине дает в лучшем случае узнавание, но не формирует отношение.

Третий момент — масштаб обязательств. Титульное партнерство Oracle с Red Bull оценивают примерно в $500 млн на пять лет. Войти в «Формулу-1» по-крупному — это не попробовать, а заложить здание, отмечает Артемий Мельников.

После ухода «Формулы-1» главным автоспортивным событием России стала Российская дрифт-серия (RDS GP): в 2023 году семь этапов посетили в сумме 52 500 зрителей — рекорд для отечественного автоспорта. Параллельно развиваются кольцевая серия СМП РСКГ с генеральным партнером G-Drive (по итогам сезона-2025 — 36,5 млн просмотров и более 18,3 тыс. упоминаний), ралли-рейды, картинговые академии.

Программа SMP Racing Бориса Ротенберга, у которой в активе был подиум «24 часов Ле-Мана» 2019 года, переориентировалась на внутренний рынок. История с глобальным охватом для большинства российских брендов сейчас закрыта. Однако вся та же экономика работает внутри страны в миниатюре. «Аудитория меньше глобальной, зато своя, лояльная и заметно дешевле на входе»,— констатирует эксперт.

ЛУКОЙЛ и G-Drive используют гонки не только как медиа, но и как полигон для обкатки топлива и технологий, а также как повод вовлекать клиентов в события.

«Если убрать романтику, решение о спонсорстве — обычная инвестиция, и считать ее надо как инвестицию»,— подчеркивает Артемий Мельников. По его словам, прежде чем в это идти, бизнес должен ответить на несколько вопросов:

во-первых, зачем именно вам гонки; во-вторых, в какой дисциплине играть; в-третьих, совпадаете ли вы с площадкой; в-четвертых, сколько готовы доложить сверх контракта и как усилите присутствие бренда.