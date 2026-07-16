В июне средний размер выданного потребительского кредита в Татарстане составил 221,5 тыс. руб. Это на 13,8% больше, чем месяцем ранее, когда показатель составлял 194,7 тыс. руб., следует из данных Национального бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане средний размер потребкредита вырос до 221,5 тысячи рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане средний размер потребкредита вырос до 221,5 тысячи рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По темпам роста среднего чека республика заняла второе место среди регионов. Более высокий прирост зафиксирован только в Якутии (+29,4%).

По размеру среднего потребительского кредита Татарстан вошел в пятерку регионов, уступив Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Тюменской областям.

В целом по России средний размер потребительского кредита в июне вырос на 7,9% по сравнению с маем и достиг 187,7 тыс. руб.

Анна Кайдалова