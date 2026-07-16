Сквер у лицея №8 в Ставрополе благоустроят до 1 августа

В Ставрополе завершается благоустройство сквера на проспекте К. Маркса у лицея №8 имени Н.Г. Голодников. О ходе работ проинформировали в администрации города. “Ъ”

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставрополя Фото: Администрация Ставрополя

На территории уже укладывают плиточное и резиновое покрытия, устанавливают малые архитектурные формы, детские карусели и скамейки. В сквере появятся спортивный и канатный комплексы. Площадь нового газона превысит 4 тысячи квадратных метров.

Для обеспечения безопасности в сквере смонтируют 29 камер видеонаблюдения и современную систему освещения.

Все работы планируется завершить до 1 августа.

Мария Хоперская