Жителя Ставрополья осудили за выращивание конопли

Георгиевская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя села Краснокумского. Его признали виновным по ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 231 УК РФ — незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, а также незаконное хранение без цели сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По материалам дела, с мая по июль 2025 года осуждённый выращивал наркосодержащие растения на территории своего домовладения. Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики общей массой более 2,7 кг и 36 кустов конопли.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Мария Хоперская