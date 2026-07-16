Московский проспект встал в пробку из-за перекрытия выезда из Ярославля

В Ярославле Московский проспект встал в пробку в связи с перекрытым выездом из города в сторону Москвы. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Карт».

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Движение затруднено от перекрестка с проспектом Фрунзе, а также на улицах Гагарина, Калинина. Выезд из Ярославля был перекрыт в 6 часов 16 июля в целях обеспечения безопасности после объявления беспилотной опасности.

Согласно уличным камерам наблюдения, движение на выезде перекрыто до сих пор полицейской машиной. По данным «Яндекс Карт», перекрыт участок федеральной трассы М-8 от поселка Щедрино до поворота на Гаврилов-Ям.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 16 июля при атаке беспилотных летательных аппаратов на Ярославль погиб один человек, четверо получили ранения.

Алла Чижова