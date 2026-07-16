В Ульяновской области и Крыму пресечен сбыт немаркированной никотинсодержащей продукции

Следственные органы СК России возбудили уголовные дела в отношении двух жителей Ульяновской области и одного жителя Республики Крым. В зависимости от роли каждого фигурантам вменяют сбыт немаркированной никотинсодержащей продукции в особо крупном размере, продажу небезопасной продукции и дачу взятки в особо крупном размере (ст. 171.1, 238 и 291 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Силовики установили, что с сентября 2024 по январь 2026 года двое фигурантов продавали немаркированную никотинсодержащую продукцию в магазинах сети в Ульяновске и Димитровграде. Товары не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Во время осмотров торговых точек и складов правоохранители изъяли товары на сумму свыше 31 млн рублей.

В Феодосии (Республика Крым) третий фигурант хранил в гараже немаркированную табачную и никотинсодержащую продукцию для дальнейшей продажи. Чтобы избежать уголовной ответственности, он предложил должностному лицу взятку в размере 1,2 млн рублей, но сотрудник отказался от денег. В гараже мужчины изъяли около 40 тыс. немаркированных никотинсодержащих изделий и деньги, предназначавшиеся для взятки.

Суд избрал крымскому фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу, двум жителям Ульяновской области — меру, не связанную с лишением свободы.

Преступную схему удалось раскрыть благодаря совместной работе СК России, региональных управлений МВД и ФСБ. Сейчас следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы.

Георгий Портнов