У ростовской фармкомпании выявлены признаки преднамеренного банкротства

Конкурсным управляющим Мариной Совмиз при проведении анализа финансового состояния ростовской фармкомпании ООО «Асти» выявлены признаки преднамеренного банкротства. Организация была признана несостоятельной в октябре 2025 года. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

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С заявлением о признании фармкомпании банкротом в суд обратилось ПАО «Сбербанк». Кредитор указал на наличие непогашенного долга в размере 147 млн руб. Процедура наблюдения в отношении ООО «Асти» была введена в апреле 2025 года.

Решение о признании фармкомпании банкротом было принято в октябре 2025 года на основании заявления кредиторов, долг перед которыми превысил 134,1 млн руб.

Ростовские ООО «Асти» и ООО «Лесан Фарма» входят в фармакологическую ГК «Асти». Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», компания «Лесан Фарма» также признана банкротом в 2025 году. Ее имущество было выставлено на торги за 88,8 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Асти» образовано 27 апреля 1997 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля фармацевтическими продуктами. Учредитель — Людмила Баталова. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

В 2025 году компания не предоставила сведения о выручке, при этом указав чистую прибыль в 698 тыс. руб., что на 100% больше год к году.

Наталья Белоштейн