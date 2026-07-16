Жителя Ярославской области посадили за поджог дома матери полицейского

Ростовский районный суд приговорил Сергея Маленкина к 8,5 годам исправительной колонии строгого режима за поджог дома матери полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд установил, что в мае 2025 года в доме Сергея Маленкина, расположенном в деревне Ростовского округа, провели обыск. В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что были изъяты ружье и патроны к нему. По мнению мужчины, соседка сказала своей дочери-полицейскому, что он хранит запрещенные предметы, поэтому к нему пришли правоохранители.

В ночь после обыска Маленкин, находясь в состоянии опьянения, облил стену дома соседки бензином и поджег. Мать сотрудницы полиции проснулась от запаха дыма и треска и смогла сама выйти из дома. Огонь полностью уничтожил дом потерпевшей и соседний.

«В судебном заседании подсудимый отрицал наличие у него умысла на убийство потерпевшей, пояснял, что затаил на нее обиду из-за обыска, хотел проучить ее, сжечь дом, причинить вред имуществу»,— рассказали в пресс-службе суда.

Сергея Маленкина признали виновным в покушении на убийство лица в связи с выполнением данным лицом общественного долга и умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба. По приговору суда в пользу потерпевшей взыскано 2,6 млн руб. в качестве возмещения ущерба и компенсации морального вреда, в пользу соседа, дом которого тоже сгорел, — 661 тыс. руб. После отбывания наказания в колонии свобода осужденного будет ограничена еще год. Приговор вступил в законную силу.

Алла Чижова