На Ставрополье ввод жилья в первом полугодии составил 935 тысяч «квадратов»

В Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года ввели более 935,3 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Показатель сократился на 25,7% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года, когда было сдано 1 почти 259 тыс. кв. м. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Северо-Кавказстатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По данным ведомства, с января по март 2026 года в регионе ввели 543 тыс. кв. м, что меньше на 36% меньше уровня первого квартала 2025 года. В январе ввели почти 264 тыс. кв. м (-35% к январю предыдущего года). В феврале показатель сократился до 109 тыс. кв. м (-53% к февралю 2025 года). В марте ввели 170,0 тыс. кв. м (-20% от мартовского уровня 2025 года).

Во втором квартале 2026 года совокупный ввод составил 392 тыс. кв. м (-5% к аналогичному периоду прошлого года). В апреле на Ставрополье ввели 119 тыс. кв. м (+39% к апрелю 2025 года). В мае — 123,8 тыс. кв. м (+3,8%), в июне — 149,1 тыс. кв. м (-29%).

Годовой ввод жилья в 2025 году составил 1,8 млн кв. м, что означает сокращение на почти 1%.

Константин Соловьев