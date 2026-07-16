«Татнефть» планирует начать опытную закачку углекислого газа в пласт в 2027 году

«Татнефть» в 2027 году планирует приступить к опытно-промышленной закачке углекислого газа в водоносный пласт для последующей биоконверсии. Об этом сообщают «Нефтяные вести».

По словам первого заместителя директора института «ТатНИПИнефть» Азата Зарипова, компания реализует несколько проектов по использованию углекислого газа. Одно из направлений связано с повышением нефтеотдачи месторождений. Для этого на комплексе «Танеко» строится установка по улавливанию углекислого газа производительностью 100 тонн в сутки. Полученный углекислый газ планируется использовать для газоциклической закачки в добывающие скважины.

Как отметил господин Зарипов, следующим этапом станет более масштабный проект по улавливанию свыше 9,8 млн тонн углекислого газа из дымовых газов Нижнекамской ТЭЦ и «Танеко» с последующей закачкой в нефтяные пласты.

Кроме того, компания получила разрешение на закачку углекислого газа в водоносный пласт. Предполагается, что технология позволит получать продукты глубокой переработки, в том числе метан, метанол и формиаты.

Анна Кайдалова